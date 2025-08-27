Егор Дёмин: «Постараюсь доказать на площадке, что выбор «Бруклина» был правильным»

Егор Дёмин поделился воспоминаниями о драфте НБА.

- Какое было предчувствие перед драфтом – кто и под каким номером выберет?

– На самом деле, старался даже не думать об этом. Было очень много разговоров вокруг, многие эксперты давали свои прогнозы, но я представлял приблизительный собственный диапазон. Так оно, в принципе, и случилось.

- Насколько неожиданным оказался выбор «Бруклина» под 8-номером? Все-таки многие аналитики считали, что, скорее всего, вам вряд ли удастся попасть в Топ 10.

– Кто-то действительно не верил, что смогу попасть в Топ-10. Для меня выбор «Бруклина» стал подтверждением тому, что мы проделали большую работу, все вместе. И, конечно, это серьезный аванс на будущее. Постараюсь доказать на площадке, что выбор «Бруклина» был правильным.

- Первые ощущения и впечатления после того, как услышали свою фамилию?

– В голове в тот момент было много всего, трудно какую-то одну конкретную мысль выделить. Безусловно, радость переполняла меня. Но при этом ощущалась какая-то нереальность ситуации. Все вокруг происходило так, словно я нахожусь в каком-то фильме, – сказал новичок «Бруклина ».