0

Вадим Воронцов: «Серхио Родригес – по-прежнему моя ролевая модель»

Вадим Воронцов назвал испанца Серхио Родригеса своей ролевой моделью.

- Помимо вас в системе «Реала» в этом сезоне выступал Илья Фролов, который летом здорово проявил себя в составе национальной сборной. Часто пересекаетесь с ним?

– С Ильей я прожил в одной комнате весь прошлый сезон и могу назвать его одним из своих лучших друзей. Этим летом мы с ним пока так и не увиделись, но, может, пересечемся, когда он будет в Москве.

Егор Амосов также, вероятно, переезжает в «Реал» этим летом. Вы с ним много играли в детстве. Как тебе его потенциал? Тренер сборной U-20 Роман Семернинов отмечал, что Амосов даже талантливее Егора Дёмина.

– Егор всегда был талантливым парнем, который спокойно себя чувствовал на площадке с ребятами старше его. У него отличное баскетбольное тело и очень хорошие технические навыки для его роста. Не хочу сравнивать его ни с кем, надеюсь, что Амосова ждет отличная карьера.

- Твой отец Вадим Воронцов рассказывал в 2022 году, что прототипом для твоего развития служил Серхио Родригес. Удалось ли тебе лично познакомиться с именитым испанским разыгрывающим?

– С Серхио я часто виделся в зале, когда приходил на бросковые тренировки в выходные. Немного удавалось пообщаться, спросить совета. И да, он по-прежнему моя ролевая модель.

- С кем из основы мадридцев удавалось пообщаться?

– Более плотно - с Уго Гонсалесом и Эли Ндиайе. Но в целом все ребята из основы приветствовали молодых, если мы где-то пересекались, – рассказал 16-летний разыгрывающий МБА-МАИ.

Воронцов вернулся в Россию после трех лет в системе «Реала» и подписал контракт с МБА-МАИ.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
Вадим Воронцов
logoЕгор Дёмин
logoМБА-МАИ
logoСерхио Родригес
logoЕдиная лига ВТБ
Егор Амосов
Уго Гонсалес
Эли Ндиайе
