Егор Дёмин: «Хочу постепенно встраиваться в систему, приносить пользу команде и расти как игрок»

Егор Дёмин рассказал об ожиданиях и целях перед стартом сезона.

- Каковы планы на ближайшие месяцы?

– Работа в зале, физическая подготовка и постепенное встраивание в систему клуба и самой лиги в целом.

- Был ли хотя бы незначительный перерыв, во время которого удалось чуть-чуть отдохнуть (или отвлечься) от баскетбола? Вроде бы несколько недель назад вы в своем телеграм-канале выкладывали видео из Монтаны.

– Да, небольшой перерыв сделал. Он был необходим. Во время него стоило перегрузиться эмоционально и залечить мелкие повреждения, полученные в течение прошлого сезона.

- Есть ли какой-то план тренировок и самостоятельной подготовки на ближайшие месяцы от тренерского штаба «Бруклина»?

– Да, клуб дал программу – работа над силой, броском, игрой в разных ролях и огромный акцент на защите. Все расписано.

- Когда команда соберется перед регулярным чемпионатом?

– Официальный сбор стартует осенью, но часть работы начинается раньше.

- Успели познакомиться с кем-то из партнеров, которые не участвовали в Летней лиге?

– Да, с некоторыми уже пересекались в Бруклине в зале. Все настроены очень позитивно.

- Какие ожидания перед стартом сезона? Какие цели и задачи будете ставить лично перед собой?

– Хочу постепенно встраиваться в систему, приносить пользу команде и расти как игрок. Личные цели – стать надежным игроком ротации и показать, что могу играть на таком высоком уровне, – рассказал новичок «Нетс».