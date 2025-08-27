Егор Дёмин: «Хочу постепенно встраиваться в систему, приносить пользу команде и расти как игрок»
- Каковы планы на ближайшие месяцы?
– Работа в зале, физическая подготовка и постепенное встраивание в систему клуба и самой лиги в целом.
- Был ли хотя бы незначительный перерыв, во время которого удалось чуть-чуть отдохнуть (или отвлечься) от баскетбола? Вроде бы несколько недель назад вы в своем телеграм-канале выкладывали видео из Монтаны.
– Да, небольшой перерыв сделал. Он был необходим. Во время него стоило перегрузиться эмоционально и залечить мелкие повреждения, полученные в течение прошлого сезона.
- Есть ли какой-то план тренировок и самостоятельной подготовки на ближайшие месяцы от тренерского штаба «Бруклина»?
– Да, клуб дал программу – работа над силой, броском, игрой в разных ролях и огромный акцент на защите. Все расписано.
- Когда команда соберется перед регулярным чемпионатом?
– Официальный сбор стартует осенью, но часть работы начинается раньше.
- Успели познакомиться с кем-то из партнеров, которые не участвовали в Летней лиге?
– Да, с некоторыми уже пересекались в Бруклине в зале. Все настроены очень позитивно.
- Какие ожидания перед стартом сезона? Какие цели и задачи будете ставить лично перед собой?
– Хочу постепенно встраиваться в систему, приносить пользу команде и расти как игрок. Личные цели – стать надежным игроком ротации и показать, что могу играть на таком высоком уровне, – рассказал новичок «Нетс».