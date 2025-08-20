  • Спортс
  • Нэйт Данкан о «Нетс»: «Использовать 5 драфт-пиков 1-го раунда, чтобы получить выбор повыше в следующем году, это уже что-то за гранью»
1

Обозреватель Нэйт Данкан прокомментировал сезон «Бруклина».

«Использовать 5 драфт-пиков 1-го раунда «Нетс», чтобы получить выбор повыше в следующем году – это уже что-то за гранью. Не уверен, конечно, что они прям настолько играют в четырехмерные шахматы.

Единственный положительный момент сейчас – это дальние броски Егора Дёмина, которые не считались частью его нынешнего набора навыков. Но нам не показали того, в чем он должен быть хорош. Так что сезон у «Бруклина» будет непростым», – заявил журналист.

Какой бросок для вас важнейший в XXI веке?1505 голосов
Рэя АлленаРэй Аллен
Кавая ЛенардаКавай Ленард
Кайри ИрвингаКайри Ирвинг
Дерека ФишераДерек Фишер
Какой-то другойКевин Дюрэнт
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Hollinger & Duncan NBA Show
logoБруклин
logoЕгор Дёмин
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
