Нэйт Данкан о «Нетс»: «Использовать 5 драфт-пиков 1-го раунда, чтобы получить выбор повыше в следующем году, это уже что-то за гранью»
Обозреватель Нэйт Данкан прокомментировал сезон «Бруклина».
«Использовать 5 драфт-пиков 1-го раунда «Нетс», чтобы получить выбор повыше в следующем году – это уже что-то за гранью. Не уверен, конечно, что они прям настолько играют в четырехмерные шахматы.
Единственный положительный момент сейчас – это дальние броски Егора Дёмина, которые не считались частью его нынешнего набора навыков. Но нам не показали того, в чем он должен быть хорош. Так что сезон у «Бруклина» будет непростым», – заявил журналист.
Какой бросок для вас важнейший в XXI веке?1505 голосов
Рэя Аллена
Кавая Ленарда
Кайри Ирвинга
Дерека Фишера
Какой-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Hollinger & Duncan NBA Show
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости