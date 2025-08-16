0

Егор Дёмин о Летней лиге НБА: «Было очень весело»

Егор Дёмин поделился печатлениями от выступления в Летней лиге НБА.

«Было весело. Очень весело.

Здорово иметь возможность провести время с ребятами, увидеть некоторых баскетболистов, против которых играл в NCAA. Вся эта обстановка мне очень понравилась», – сказал новичок «Бруклина» в видео на YouTube-канале клуба.

19-летний российский разыгрывающий был выбран «Нетс» под 8-м номером на драфте-2025.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал «Бруклина»
logoЕгор Дёмин
Летняя лига НБА
logoНБА
logoБруклин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Бренд Дончича, хобби Йокича, чемпионство «Шарлотт» – разбираем победителей этого лета в НБА
3сегодня, 10:15
«Бруклин» Егора Дёмина проведет первый матч нового сезона против «Шарлотт»
12вчера, 08:44
Егор Дёмин: «Буква «Ё» – небольшая благодарность моему дедушке, который дорисовывал две точки в паспорте»
912 августа, 14:23
Егор Дёмин: «Одна из моих основных целей – это постараться вернуть должное внимание и уважение к российскому баскетболу»
3411 августа, 08:46
Главные новости
Венсан Пуарье пропустит Евробаскет-2025 из-за травмы колена
2 минуты назад
Стивен Эй Смит о Леброне Джеймсе: «Я ему не нравлюсь, и он мне не нравится»
30 минут назад
Данило Галлинари: «Евробаскет-2025 – мой последний турнир за сборную Италии»
сегодня, 13:35
Стив Керр: «Мы больше не тренируемся. И при этом нам нужно развивать этих 19-летних парней. Я не идеален для этой задачи, поэтому полагаюсь на молодых ассистентов»
2сегодня, 12:18
Стефен Карри: «Могут ли три парня за 35 претендовать на титул? Я думаю, что да»
4сегодня, 11:54
Деннис Шредер о Николе Йокиче: «Меня восхищает, что баскетбол для него действительно стоит лишь на втором или третьем месте в жизни»
4сегодня, 11:27
Алексей Швед официально покинул «Зенит»
9сегодня, 11:09
Мэтью Ишбиа: «Теперь я буду действовать так, как считаю нужным, и если кому-то это не нравится, тогда им не стоит болеть за «Санс»
10сегодня, 06:40
Шакил О′Нил считает Леброна Джеймса лучше Луки Дончича и Янниса Адетокумбо на данный момент
2сегодня, 06:16Видео
В обмен на Кевина Дюрэнта «Майами» предлагал «Финиксу» Эндрю Уиггинса, Терри Розира, Хэйвуда Хайсмита, Хайме Хакеса и 20-й пик драфта
12сегодня, 05:33
Ко всем новостям
Последние новости
«Умеет вести мяч и все такое». Джефф Тиг считает, что Бэм Адебайо близок по стилю к Яннису Адетокумбо
17 минут назад
Сергей Елевич: «Алексей Швед не исчерпал своих возможностей»
41 минуту назад
Джанан Муса перенес экстренную операцию, его участие в Евробаскете-2025 под вопросом
53 минуты назад
Алекс Адетокумбо подписал двухлетний контракт с «Арисом»
сегодня, 13:25
Шейн Баттье: «Если заставить нынешних парней играть 4 матча за 5 дней, как играли мы, то начнется бунт»
сегодня, 12:54
Товарищеские матчи. Сербия встретится с Германией, Словения сыграет с Латвией и другие матчи
1сегодня, 12:50
Женская НБА. «Миннесота» примет «Нью-Йорк»
сегодня, 12:49
Хуан Тоскано-Андерсон присоединился к «Триесту»
1сегодня, 10:56Фото
Ожидается, что в следующем межсезонье девять клубов, включая «Лейкерс» и «Клипперс», будут иметь много места под потолком зарплат
4сегодня, 09:46
Маркос Найт не получает предложений от клубов Единой лиги ВТБ
4сегодня, 09:11