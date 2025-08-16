Егор Дёмин о Летней лиге НБА: «Было очень весело»

Егор Дёмин поделился печатлениями от выступления в Летней лиге НБА.

«Было весело. Очень весело.

Здорово иметь возможность провести время с ребятами, увидеть некоторых баскетболистов, против которых играл в NCAA. Вся эта обстановка мне очень понравилась», – сказал новичок «Бруклина » в видео на YouTube-канале клуба.

19-летний российский разыгрывающий был выбран «Нетс» под 8-м номером на драфте-2025.