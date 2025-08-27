Защитник сборной Черногории Владимир Михайлович травмировал ногу, наступив на морского ежа

Защитник сборной Черногории пропустит старт Евробаскета из-за курьезной травмы.

Незадолго до тренировочного сбора национальной команды, находясь на пляже, Михайлович наступил на морского ежа.

Проблемы с ногой у игрока начались с начала тренировок, но изначально они были недооценены медицинским штабом команды.

Несколько дней назад Михайлович прошел процедуру на травмированной ноге и его самочувствие значительно улучшилось. Но несмотря на это, он пропустит первый матч Евробаскета против сборной Германии.