Защитник сборной Черногории Владимир Михайлович травмировал ногу, наступив на морского ежа
Защитник сборной Черногории пропустит старт Евробаскета из-за курьезной травмы.
Незадолго до тренировочного сбора национальной команды, находясь на пляже, Михайлович наступил на морского ежа.
Проблемы с ногой у игрока начались с начала тренировок, но изначально они были недооценены медицинским штабом команды.
Несколько дней назад Михайлович прошел процедуру на травмированной ноге и его самочувствие значительно улучшилось. Но несмотря на это, он пропустит первый матч Евробаскета против сборной Германии.
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?3638 голосов
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: BasketNews
