Определились все 24 участника Евробаскета-2025

Квалификация Евробаскета-2025 определила всех участников турнира.

По итогам матчей 23 февраля определились все 24 участника ЧЕ-2025. В предпоследний игровой день путевки на континентальное первенство заработали Германия, Черногория, Швеция и Исландия.

Кипр, Финляндия, Польша и Латвия автоматически получили право на участие в турнире как хозяева.

После второго квалификационного окна в финальный раунд чемпионата отобрались Литва, Сербия, Турция, Италия, Словения, Израиль и Испания.

По итогам матчей 20-21 февраля к числу участников присоединились Бельгия, Португалия, Эстония, Грузия, Греция, Франция, Великобритания, Босния и Герцеговина и Чехия.