Определились все 24 участника Евробаскета-2025
Квалификация Евробаскета-2025 определила всех участников турнира.
По итогам матчей 23 февраля определились все 24 участника ЧЕ-2025. В предпоследний игровой день путевки на континентальное первенство заработали Германия, Черногория, Швеция и Исландия.
Кипр, Финляндия, Польша и Латвия автоматически получили право на участие в турнире как хозяева.
После второго квалификационного окна в финальный раунд чемпионата отобрались Литва, Сербия, Турция, Италия, Словения, Израиль и Испания.
По итогам матчей 20-21 февраля к числу участников присоединились Бельгия, Португалия, Эстония, Грузия, Греция, Франция, Великобритания, Босния и Герцеговина и Чехия.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sportando
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