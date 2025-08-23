Симоне Фонтеккьо молодым игрокам: «Езжайте за рубеж»
Итальянский форвард дал совет юным баскетболистам.
«От Италии в Евролиге играют две команды. Если вы не можете завоевать место в составе этих команд, отправляйтесь за границу, где вам будут доверять.
Когда я приехал в берлинскую «Альбу», я начал играть в стартовом составе команды Евролиги. У меня было много игрового времени, о чем я мог только мечтать в «Милане». Если у молодого игрока есть амбиции, то он должен уехать за границу», – сказал Фонтеккьо.
Опубликовал: Александр Кончев
Источник: Basketnews
