6

Шакил О’Нил: «Пэт Райли хотел, чтобы я выглядел как Алонзо Моурнинг»

Шакил О’Нил рассказал историю времен «Хит».

«Однажды Пэт Райли вызвал нас с Алонзо Моурнингом. Попросил его снять майку и сказал, что хочет, чтобы я выглядел также. А Алонзо напоминал Хи-мена.

Тогда я показал ему мою статистику. Против Алонзо я набирал 39+17+4. «Не буду этим заниматься», – посмеялся знаменитый центровой.

Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?3281 голос
Сербиясборная Сербии
Германиясборная Германии
Франциясборная Франции
Литвасборная Литвы
Турциясборная Турции
Грециячемпионат Греции
Кто-то другойсборная Италии по баскетболу
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Straight Game Podcast
logoНБА
logoМайами
logoПэт Райли
Алонзо Моурнинг
logoШакил О′Нил
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пол Пирс: «В «Майами» Леброн Джеймс был на пике карьеры»
2123 августа, 17:56
«Ублюдок, ну так выгони меня!» Шакил О′Нил рассказал о перепалке с Пэтом Райли, после которой его обменяли из «Майами»
1323 августа, 06:54
«Майами» не намерен «сливать» сезоны и всегда будет бороться за максимально возможное количество побед при нынешнем руководстве (Miami Herald)
3421 августа, 08:40
Главные новости
Мэтью Ишбиа: «Мне плевать, что думают так называемые эксперты»
111 минут назад
Кевин Дюрэнт о том, почему ему не удалось попасть в символическую сборную по защите: «Политика играет свою роль»
21 минуту назад
Егор Дёмин: «Хочу постепенно встраиваться в систему, приносить пользу команде и расти как игрок»
33 минуты назад
Тайриз Халибертон о прозвище «Халибан»: «Мне очень жаль»
146 минут назад
Франц Вагнер и Деннис Шредер набрали в сумме 43 очка в победном матче против Черногории
сегодня, 15:34
«Лейкерс» проверят Гэйба Винсента и Макси Клебера в тренировочном лагере
сегодня, 15:25
Евробаскет-2025. Групповой этап. Латвия играет с Турцией, Сербия встретится с Эстонией и другие матчи
62сегодня, 15:20Live
Суд в Париже отклонил запрос об освобождении Даниила Касаткина, игроку грозит до 25 лет тюрьмы
24сегодня, 14:11
Джефф Тиг: «Кавай Ленард не лучше Расселла Уэстбрука»
15сегодня, 13:46
Литва установила рекорд Евробаскета по количеству подборов в одном матче – 57
4сегодня, 13:23
Ко всем новостям
Последние новости
Владелец «Сакраменто» посетил матч между Германией и Черногорией
34 секунды назадФото
Деандре Джордан о приветствии с Йокичем: «Брат, это сербская традиция, а ты – чернокожий серб»
6 минут назад
Маркифф Моррис о руководстве «Далласа»: «Мне сразу сказали, что на площадке на меня особо не рассчитывают»
45 минут назад
Траджан Лэнгдон: «Мы собираемся проявить терпение и дать нашим молодым игрокам возможность развиваться»
46 минут назад
Гилберт Аренас о своем аккаунте на OnlyFans: «Я завел аккаунт. Да, я это сделал… Сейчас я женат»
150 минут назад
Саша Вуячич: «Лука Дончич был «слишком большим» для «Далласа» и идеально подходит «Лейкерс»
51 минуту назад
Джанмарко Поццекко: «У меня есть друг-снайпер – это единственный способ остановить Янниса»
56 минут назад
Защитник сборной Черногории Владимир Михайлович травмировал ногу, наступив на морского ежа
2сегодня, 15:23
Андрей Ватутин: «Скорее состоится встреча со снежным человеком, чем УСК ЦСКА будет достроен»
2сегодня, 15:10
«Даллас» намерен обменять Оливье-Максанса Проспера
сегодня, 14:59