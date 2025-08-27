Шакил О’Нил: «Пэт Райли хотел, чтобы я выглядел как Алонзо Моурнинг»
Шакил О’Нил рассказал историю времен «Хит».
«Однажды Пэт Райли вызвал нас с Алонзо Моурнингом. Попросил его снять майку и сказал, что хочет, чтобы я выглядел также. А Алонзо напоминал Хи-мена.
Тогда я показал ему мою статистику. Против Алонзо я набирал 39+17+4. «Не буду этим заниматься», – посмеялся знаменитый центровой.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Straight Game Podcast
