«Ублюдок, ну так выгони меня!» Шакил О′Нил рассказал о перепалке с Пэтом Райли, после которой его обменяли из «Майами»

О′Нил поделился деталями истории его ухода из «Хит».

«Как-то раз Джейсон Уильямс опоздал на полсекунды. Райли сказал :«Эй, парень, убирайся отсюда». Тогда он избавился от Антуана Уокера и всех моих ребят, у меня была обычная команда, и мы проигрывали матч за матчем.

Я сказал: «Он никуда не уходит». Райли обернулся: «Ну тогда убирайся ты», а я ответил: «Ублюдок, ну так выгони меня!». Так что мы немного полаялись, и на следующий день меня обменяли», – рассказал Дизель.

В своем последнем сезоне за «Хит» Шакил О′Нил сыграл лишь в 33 матчах из-за различных травм. В феврале 2008 года О′Нила обменяли из «Майами », который на тот момент занимал последнее место в лиге с результатом 9-37, в «Финикс» на Шона Мэриона и Маркуса Бэнкса.