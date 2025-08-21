«Майами» не намерен «сливать» сезоны и всегда будет бороться за максимально возможное количество побед при нынешнем руководстве (Miami Herald)

Miami Herald обрисовал философию «Хит».

Источник издания в организации заявил, что клуб никогда не соберет крупный пакет из драфт-пиков первого раунда, потому что придерживается политики, состоящей из двух основных пунктов.

Никогда больше специально не проигрывать и не «сливать» сезоны в надежде на «светлое будущее». Всегда пытаться одержать максимальное количество побед, даже если ростер не позволяет бороться за титул.

Нынешнее руководство команды принципиально не собирается искать возможности для высокого собственного выбора на драфте.