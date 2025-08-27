Адем Бона: «Станем с Шенгюном чем-то вроде дуэта Тима Данкана и Дэвида Робинсона»

Адем Бона уверее, что их дуэт с Шенгюном принесет Турции долгие годы успеха.

«Атмосфера в команде очень хорошая, у нас отличная связь между игроками. Баланс по возрасту тоже оптимальный, в команде есть опытные и молодые игроки.

Для меня это первый Евробаскет, и это огромное достижение. Поэтому я очень взволнован. У нашей команды большие цели, мы приехали сюда завоевать медаль и это наша главная цель.

Можем ли мы с Алпереном Шенгюном стать для сборной Турции чем-то вроде дуэта Тима Данкана и Дэвида Робинсона? Стопроцентно возможно!» – заявил форвард «Филадельфии».