Торнике Шенгелия возобновил тренировки: «С сердцем все в порядке. Нужно просто набрать форму»
Торнике Шенгелия возобновил полноценные тренировки.
«С сердцем все в порядке. Нужно просто набрать форму.
Я почти две недели ничего не делал и мне нужен был отдых, но все прошло хорошо, замечательно, и я хочу помочь своей команде. Самое главное – мне не нужно думать о сердце. Теперь я думаю только о теле, как оно отреагирует», – сказал форвард сборной Грузии.
Шенгелия пропустил большую часть тренировочного сбора из-за аритмии.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Marca
