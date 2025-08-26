Торнике Шенгелия возобновил тренировки: «С сердцем все в порядке. Нужно просто набрать форму»

Торнике Шенгелия возобновил полноценные тренировки.

«С сердцем все в порядке. Нужно просто набрать форму.

Я почти две недели ничего не делал и мне нужен был отдых, но все прошло хорошо, замечательно, и я хочу помочь своей команде. Самое главное – мне не нужно думать о сердце. Теперь я думаю только о теле, как оно отреагирует», – сказал форвард сборной Грузии.

Шенгелия пропустил большую часть тренировочного сбора из-за аритмии.