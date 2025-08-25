Торнике Шенгелия прошел обследование по поводу сердечной аритмии и готовится к Евробаскету по индивидуальной программе
Торнике Шенгелия примет участие в Евробаскете-2025.
33-летний форвард прервал подготовку к турниру после матча с Эстонией 8 августа, когда ему диагностировали сердечную аритмию.
Баскетболист провел последние недели в Барселоне, где проходил подробное обследование. Форвард присоединится к национальной команде на Кипре, тренируясь по специальной индивидуальной программе, и сможет сыграть за Грузию.
