Торнике Шенгелия прошел обследование по поводу сердечной аритмии и готовится к Евробаскету по индивидуальной программе

Торнике Шенгелия примет участие в Евробаскете-2025.

33-летний форвард прервал подготовку к турниру после матча с Эстонией 8 августа, когда ему диагностировали сердечную аритмию.

Баскетболист провел последние недели в Барселоне, где проходил подробное обследование. Форвард присоединится к национальной команде на Кипре, тренируясь по специальной индивидуальной программе, и сможет сыграть за Грузию.