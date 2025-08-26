Деннис Родман о сегодняшних контрактах НБА: «Многие старые игроки озлоблены, а мне плевать, если кто-то зарабатывает больше меня»
Деннис Родман объяснил, почему в его годы в НБА игра была жестче.
«Потому что дело было не только в деньгах, но и в игре, понимаешь, дело было в любви к игре.
Многие старые игроки очень озлоблены, а я не озлоблен. Мне плевать, если кто-то зарабатывает больше меня», – сказал пятикратный чемпион НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал N3ON
