11

Деннис Родман: «Одна из моих любимых стран – Россия. Очень хорошо знаю Путина»

Деннис Родман рассказал, почему он любит Россию.

«Одна из моих любимых стран – Россия. 

Я очень хорошо знаю Путина. Я встречался с Путиным пять раз. Вокруг топ-модели, у него свой отель, автосалоны Ferrari и Lamborghini, и все такое.

Он сказал: «Деннис, хочешь Lamborghini?“ Я ответил: «Хочу». И она была у меня неделю. Всего неделю. Тогда я был холост», – рассказал бывший игрок НБА стримеру N3on.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал N3ON
