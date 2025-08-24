Деннис Родман: «Майкл Джордан был невероятно сексуальным. Леброн – как чертов огромный самосвал»
Деннис Родман объяснил, почему Майкл Джордан был лучше Леброна Джеймса.
«Майкл Джордан был невероятно сексуальным, когда вел мяч или что-то вроде того. Леброн – как чертов огромный самосвал. Какого черта? Майкл Джордан танцевал на паркете, словно бариста. Стоит, смотрит на тебя, и продолжает играть, как будто это очень легко», – рассказал 5-кратный чемпион НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница DUXCLIPPING в соцсети X
