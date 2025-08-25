Скип Бэйлесс – Леброну Джеймсу: «Не лучше ли тебе поработать над штрафными бросками, вместо просмотра гольфа?»

Бэйлесс решил напомнить о себе, подколов Джеймса.

Этим летом Леброн Джеймс обзавелся новым хобби – игрой в гольф. В воскресенье Джеймс комментировал события проходящего турнира Tour Championship в своих постах в соцсетях.

Скипа Бэйлесса не устроил такой выбор досуга Джеймсом.

«ЛЕБРОН: Не лучше ли тебе быть в зале и работать над своими штрафными бросками, вместо того чтобы тратить время на просмотр гольфа, твоей новой мании???» – поинтересовался Бэйлесс.

В прошедшем сезоне Джеймс реализовывал штрафные броски с точностью 78,2% при среднем показателе за карьеру 73,7%.