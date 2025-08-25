Скип Бэйлесс – Леброну Джеймсу: «Не лучше ли тебе поработать над штрафными бросками, вместо просмотра гольфа?»
Бэйлесс решил напомнить о себе, подколов Джеймса.
Этим летом Леброн Джеймс обзавелся новым хобби – игрой в гольф. В воскресенье Джеймс комментировал события проходящего турнира Tour Championship в своих постах в соцсетях.
Скипа Бэйлесса не устроил такой выбор досуга Джеймсом.
«ЛЕБРОН: Не лучше ли тебе быть в зале и работать над своими штрафными бросками, вместо того чтобы тратить время на просмотр гольфа, твоей новой мании???» – поинтересовался Бэйлесс.
В прошедшем сезоне Джеймс реализовывал штрафные броски с точностью 78,2% при среднем показателе за карьеру 73,7%.
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?1994 голоса
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Скипа Бэйлесса
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости