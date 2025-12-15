  • Спортс
  • Джабари Паркер и Шейк Милтон – самые высокооплачиваемые игроки «Партизана» с зарплатой 5 млн долларов в год
0

Джабари Паркер и Шейк Милтон – самые высокооплачиваемые игроки «Партизана» с зарплатой 5 млн долларов в год

Президент «Партизана» Остоя Мияйлович раскрыл детали бюджета клуба.

Белградский «Партизан», официально раскрыл финансовые детали своего бюджета. Как сообщил президент клуба Остоя Мияйлович, общий бюджет клуба составляет 27 млн евро, причем значительная часть средств выделена на контракты с двумя ведущими игроками – Джабари Паркером и Шейком Милтоном.

«Бюджет на этот сезон составляет 27 млн евро. При этом бюджет команды увеличен на 35,9% и теперь достигает 15,8 млн евро – включая 12% на налоги и 10% на агентские комиссии.

Общие зарплаты игроков выросли на 35,9% по сравнению с прошлым сезоном. Двумя самыми крупными приобретениями стали Джабари Паркер и Шейк Милтон: их контракты предусматривают выплату 10 млн долларов за два сезона – то есть 5 млн долларов в сезон. Все эти цифры подтверждены двумя аудитами – государственным и со стороны Евролиги.

Планируемый бюджет на тренерский штаб, включая спортивного директора, составляет 3,87 млн евро. В него заложены бонусы за шестое место в Евролиге и за любые завоеванные трофеи», – добавил Мияйлович.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Mozzart Sport
