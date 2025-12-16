  • Спортс
Зайон Уильямсон: «Травмы – это отстой. Но работа, которую я проделал летом, позволяет мне восстанавливаться быстрее»

Форвард «Пеликанс» вернулся после пропуска пяти матчей из-за травмы бедра.

В победном матче против «Чикаго» (114:110) форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон впервые в своей карьере в НБА вышел на площадку со скамейки запасных. «Пеликанс» тщательно контролировали количество игровых минут баскетболиста, который вернулся после травмы приводящей мышцы правого бедра.

«Такой план на игру позволил мне доиграть до конца. Ритм игры ощущался довольно хорошо, но главное – мы одержали победу.

Травмы – это отстой. Но работа, которую я проделал летом, позволяет мне восстанавливаться быстрее и эффективнее», – отметил 25-летний форвард.

Уильямсон пропустил в этом сезоне уже 16 матчей из-за четырех различных повреждений. При этом, когда он здоров, то набирает в среднем 21,7 очка, 5,6 подбора и 3,8 передачи за игру.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Associated Press
