Гершон Ябуселе: «Евробаскет – турнир с самым высоким уровнем конкуренции»

Гершон Ябуселе назвал Евробаскет уникальным международным турниром.

«Евробаскет – это турнир с самым высоким уровнем конкуренции с точки зрения чистого баскетбола.

Особенно в этом году. Этот турнир будет лучшим из всех, что мы когда-либо видели, потому что каждая команда привезет своих лучших игроков. Все едут туда, чтобы попытаться завоевать золото. Мы увидим один из лучших баскетбольных турниров в истории», – сказал форвард сборной Франции и «Нью-Йорка.