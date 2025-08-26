Гершон Ябуселе: «Евробаскет – турнир с самым высоким уровнем конкуренции»
Гершон Ябуселе назвал Евробаскет уникальным международным турниром.
«Евробаскет – это турнир с самым высоким уровнем конкуренции с точки зрения чистого баскетбола.
Особенно в этом году. Этот турнир будет лучшим из всех, что мы когда-либо видели, потому что каждая команда привезет своих лучших игроков. Все едут туда, чтобы попытаться завоевать золото. Мы увидим один из лучших баскетбольных турниров в истории», – сказал форвард сборной Франции и «Нью-Йорка.
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?2487 голосов
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
