Гершон Ябуселе: «Много лет играю за сборную, и каждый раз у нас серебро. Наша цель – золотые медали»

Гершон Ябуселе рассказал о французской национальной команде.

Форвард примет участие в Евробаскете-2025 в роли капитана.

«У нас новая команда с новым поколением, роли изменятся по сравнению с предыдущим турниром.

Но мы все знакомы, решаем вопросы на площадке, если требуется что-то сказать друг другу. Правильно воспринимаем происходящее, потому что все стремимся стать лучше, добиться чего-то особенного вместе.

У нас потрясающий состав. Энергия чувствуется повсюду: на паркете и на скамейке. Мне не нужно быть начальником, диктовать всем их роли. Просто пытаюсь помочь добиться того, что хочет наш тренер, остаюсь позитивным. Работаю на победу.

В нашей команде все не стесняются выражать свои мысли. В последнем матче с Испанией мы уступали к перерыву, и в раздевалке у всех нашлось, что сказать. Все оставались позитивно настроенными.

Уже много лет играю в сборной, и мы каждый раз получаем серебро. Наша следующая цель – золото. Выиграть золотые медали для Франции было бы чем-то особенным», – заключил Ябуселе.