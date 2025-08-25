Билаль Кулибали о Евробаскете: «У всех отличные команды, но отдельные игроки меня не беспокоят»

Билаль Кулибали рассказал об итогах подготовительного этапа Евробаскета.

Франция завершила серию товарищеских матчей без проигрышей (5-0).

«Вторая игра против Испании была самой сложной (78:73). Жесткая вторая четверть. Мы стали сильнее в этом матче.

Но самая значительная победа – над Грецией с Яннисом Адетокумбо . Их домашняя арена. Самый большой тест для нас. Пришлось побороться. Они вышли агрессивными с самого начала. Нам пришлось нагонять и подстраиваться под их агрессию. Мы неплохо справились (92:77).

У каждой команды в основном турнире очень хороший состав.

Но в плане противостояния с отдельными игроками меня никто не беспокоит», – заявил Кулибали .