Билаль Кулибали о Евробаскете: «У всех отличные команды, но отдельные игроки меня не беспокоят»
Билаль Кулибали рассказал об итогах подготовительного этапа Евробаскета.
Франция завершила серию товарищеских матчей без проигрышей (5-0).
«Вторая игра против Испании была самой сложной (78:73). Жесткая вторая четверть. Мы стали сильнее в этом матче.
Но самая значительная победа – над Грецией с Яннисом Адетокумбо. Их домашняя арена. Самый большой тест для нас. Пришлось побороться. Они вышли агрессивными с самого начала. Нам пришлось нагонять и подстраиваться под их агрессию. Мы неплохо справились (92:77).
У каждой команды в основном турнире очень хороший состав.
Но в плане противостояния с отдельными игроками меня никто не беспокоит», – заявил Кулибали.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
