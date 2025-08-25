Адвокат Малика Бизли: «Лишать права на труд на основе голословного обвинения – это просто не по-американски»

Стив Хэйни считает, что с Бизли обошлись несправедливо.

«Малик не обвиняется, не привлекается к суду и не является объектом расследования, но он остался без работы из-за этого. Лишать права на труд на основе голословного обвинения – это просто не по-американски. Надеюсь, это даст некоторую новую надежду на то, что в новом году он получит работу.

У Бизли не было долга в 30000 долларов за стрижки. Это был личный заем. Дело было между ним и барбером. Оно не было связано с оплатой оказанных услуг.

Несправедливо характеризовать его как банкрота. Спортсмены очень занятые люди. Они не привыкли сами вести деловые вопросы. Большинство игроков НБА окружают себя людьми, которым они доверяют ведение коммерческих дел. Очевидно, что в кругу Малика не было достаточно добросовестных людей. Мы работаем над тем, чтобы разобраться и решить некоторые из проблем», – сказал Хэйни.