«Индиана» и «Нью-Йорк» следили за ситуацией вокруг Малика Бизли

Бизли вызывает интерес у нескольких команд лиги.

По информации инсайдера Бретта Сигела, «Никс» и «Пэйсерс» отслеживали ситуацию с Маликом Бизли и его статус на рынке свободных агентов в это межсезонье. Вчера стало известно, что защитник больше не является целью расследования мошенничества на ставках и сможет продолжить выступление в НБА .

«Нью-Йорк » может предложить Бизли только «ветеранскую минималку» – 3,7 долларов в год.

В составе «Индианы» заняты все 15 мест, но ожидается, что «иноходцы» не будут оставлять в команде и Джеймса Уайзмена, и Тони Брэдли. Контракты обоих игроков негарантированы, и в случае необходимости клуб может ими пожертвовать. У «Пэйсерс» есть исключение травмированного игрока на 14,1 миллиона долларов, полученное из-за повреждения Тайриза Халибертона. Однако «Индиана » не собирается платить налог на роскошь в сезоне-2025/26, и по состоянию на последнюю неделю августа клуб находятся примерно на 6 миллионов долларов ниже налогового порога.

«Детройт », за который Бизли выступал в прошлом сезоне, также сохраняет интерес к возвращению игрока. По данным Бобби Маркса из ESPN, от «Пистонс» защитник может получить максимум 7,2 миллиона долларов в год (до начала расследования клуб планировал заключить с Бизли новое соглашение примерно на 42 миллиона на 3 года, но эти средства уже потрачены на подписание Данкана Робинсона).