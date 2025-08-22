«Никс» активно собирали информацию о Малике Бизли еще до сообщения об отсутствии обвинений в его адрес

«Нью-Йорк», скорее всего, попробует заполучить Малика Бизли.

Репортер Иэн Бэгли сообщил, что клуб активно собирал данные об игроке этим летом и пытался определить, насколько вероятно его отстранение в следующем сезоне. Сегодня адвокаты Бизли рассказали об отсутствии каких-либо обвинений в его адрес.

«Нью-Йорк», скорее всего, попробует заполучить баскетболиста, но не выглядит фаворитом на его подписание, потому что имеет возможность предложить только ветеранский минимум (около 3 миллионов).