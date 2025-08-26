«Нью-Йорк» хочет продлить Митчелла Робинсона на «выгодных для клуба» условиях
История травм Робинсона может повлиять на его будущий контракт.
По словам Джеймса Эдвардса из The Athletic, «Никс» были бы готовы подписать с Робинсоном «выгодное для клуба» продление, которое защитит их на случай, если игрок продолжит получать травмы.
Робинсон вступает в последний год своего действующего соглашения, за который он заработает 13 миллионов долларов.
За последние два сезона 27-летний центровой принял участие лишь в 48 матчах, набирая в среднем 5,4 очка, 7,2 подбора и 1,1 блок-шота за 21 минуту на паркете.
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?2487 голосов
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Athletic
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости