Стефен Карри исполнил реверс-данк и забросил с центра площадки на тренировке перед китайскими болельщиками
Лидер «Уорриорс» порадовал фанатов эффектными движениями.
Китайские болельщики заполнили арену, чтобы посмотреть за тренировкой суперзвезды «Голден Стэйт» Стефена Карри.
Четырехкратный чемпион НБА порадовал фанатов сверхдальним попаданием и данком спиной к кольцу.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
