Стеф Карри стал консультантом Google

Google объявил о партнерстве со Стефом Карри.

Баскетболист возглавит команду экспертов по производительности и будет сотрудничать с платформами Google Health, Google Pixel и Google Cloud.

«Как специалист, который использует технологии, чтобы максимизировать свою производительность и здоровье, Стефен принесет нам уникальное видение атлета мирового уровня и поможет настроить наши сервисы, продукты и алгоритмы, а также конструировать будущие устройства и технологии», – заявила компания в пресс-релизе.