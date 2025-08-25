Мишко Ражнатович: «Заявления Саши Дончича никак не повлияют на Джоша Нибо, но могут иметь критические последствия для словенской федерации»

Мишко Ражнатович ответил Саше Дончичу.

Агент форварда отреагировал на угрозу потери его клиентом словенского гражданства, на которую намекнул спортивный директор сборной.

«У Джоша Нибо паспорт Нигерии, который в баскетбольном смысле имеет такой же статус. Джош решил играть за Словению на ради преимуществ гражданства.

Его привлекла возможность соревноваться на высочайшем национальном уровне в одной команде с Лукой . Эта же мотивация осталась у него нынешним летом, но незалеченная травма стала причиной отказа со стороны клуба. Джош сам сильно расстроен.

Потеря паспорта не будет иметь никаких последствий для Нибо, но подобные высказывания могут иметь критические последствия для словенской федерации», – посмеялся в соцсетях известный европейский агент.