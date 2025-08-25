  • Спортс
Мишко Ражнатович: «Заявления Саши Дончича никак не повлияют на Джоша Нибо, но могут иметь критические последствия для словенской федерации»

Мишко Ражнатович ответил Саше Дончичу.

Агент форварда отреагировал на угрозу потери его клиентом словенского гражданства, на которую намекнул спортивный директор сборной.

«У Джоша Нибо паспорт Нигерии, который в баскетбольном смысле имеет такой же статус. Джош решил играть за Словению на ради преимуществ гражданства.

Его привлекла возможность соревноваться на высочайшем национальном уровне в одной команде с Лукой. Эта же мотивация осталась у него нынешним летом, но незалеченная травма стала причиной отказа со стороны клуба. Джош сам сильно расстроен.

Потеря паспорта не будет иметь никаких последствий для Нибо, но подобные высказывания могут иметь критические последствия для словенской федерации», – посмеялся в соцсетях известный европейский агент.

Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?2075 голосов
Сербиясборная Сербии
Германиясборная Германии
Франциясборная Франции
Литвасборная Литвы
Турциясборная Турции
Грециячемпионат Греции
Кто-то другойсборная Италии по баскетболу
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети агента Мишко Ражнатовича
logoЛука Дончич
logoЕвробаскет-2025
Мишко Ражнатович
logoсборная Словении
Джош Нибо
