Саша Дончич: «Если Джош Нибо не хочет играть за Словению, в чем смысл нашего сотрудничества?»

Саша Дончич высказался по поводу отсутствия игроков «Милана» в сборной.

«В нескольких беседах с Джошем Нибо он ни разу не упоминал, что не сможет играть. «Милан» получил приглашение Нибо в сборную 3 июля. Две недели спустя мы узнали, что ему не рекомендовали приезжать. Уважаю позицию тренера Этторе Мессины по поводу здоровья баскетболистов, но у нас есть свои данные и оценки экспертов. Мы знаем, о чем говорим.

Необычная ситуация. Как нам действовать дальше? Пока мы будем заниматься Евробаскетом , но после турнира нужно будет разобраться в происходящем, в том числе с участием административных органов. Джош Нибо получил гражданство, чтобы играть в баскетбол. Если он не хочет этого делать, не вижу смысла в нашем сотрудничестве.

У Влатко Чанчара никогда не было сложностей с выступлением за сборную. Проблемы начались после подписания с «Миланом », что трудно понять. Но именно так обстоит дело», – заявил спортивный директор национальной команды.

Джош Нибо принимал участие в квалификационном турнире к прошлым олимпийским играм, набирая 16,3 очка и 9,3 подбора в среднем.