«Я люблю тебя, Орландо!» Дуайт Ховард стал MVP Матча всех звезд BIG3

Ховард не забыл вставить послание для болельщиков в свою благодарственную речь.

Матч всех звезд лиги BIG3 проходил в Орландо на Addition Financial Arena. Чемпион НБА-2020 Дуайт Ховард стал MVP матча, в котором его Team BIG обыграла Team 3 со счетом 51:41, а сам Ховард отметился 23 очками и 13 подборами.

«Я рад, что мы одержали эту победу на глазах моих фанатов, я так счастлив быть дома. Я люблю тебя, Орландо!» – поблагодарил болельщиков Ховард.

В качестве трофея он получил миниатюрный щит с кольцом.

«Это лучше, чем получить маленький кубок. Теперь я смогу бросать по кольцу у себя дома, спасибо, Айс Кьюб!» – смеясь, сказал центровой.

Ховард провел в «Орландо» первые восемь сезонов своей карьеры и сыграл за этот клуб в общей сложности 621 матч. В 2009 году он помог команде выйти в финал НБА впервые с 1995 года, когда в ней играли Шакил О’Нил и Анферни Хардуэй. С тех пор «Мэджик» больше не участвовали в финальной серии.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница CBS Sports в соцсети X
