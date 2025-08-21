Никил Александер-Уокер: «Хочу войти в Топ-5 двусторонних игроков»

Никил Александер-Уокер обрисовал свои задачи на карьеру.

«Хочу максимально реализовать себя в качестве двустороннего игрока. Надеюсь, что это поможет мне войти в Топ-5, или Топ-3, 2. Что-то в этом роде.

Чтобы по итогам моей карьеры дети смотрели на нее и думали, что хотят чего-то подобного», – заявил защитник.

26-летний баскетболист перешел в «Атланту» (62 миллиона долларов на 4 года). В сезоне-24/25 он в среднем набирал 9,4 очка, 3,2 подбора и 2,7 передачи при 38% из-за дуги.