Греция определилась с составом на Евробаскет-2025

Греция подтвердила свой состав на предстоящий Евробаскет.

20-летний центровой Вангелис Зугрис стал последним игроком, отцепленным от состава сборной после товарищеского матча против Франции в воскресенье.

Суперзвезда «Милуоки» Яннис Адетокумбо станет лидером греческой сборной на турнире, в команду также вошли оба его брата, Костас и Танасис.

В состав команды также вошли несколько звезд Евролиги, таких как Костас Слукас, Динос Митоглу, Тайлер Дорси и Костас Папаниколау.

Состав сборной Греции на Евробаскет-2025:

Костас Слукас, Димитриос Кацивелис, Вассилис Толиопулос, Тайлер Дорси, Яннулис Ларендзакис, Костас Папаниколау, Панайотис Калаицакис, Яннис Адетокумбо, Танасис Адетокумбо, Костас Адетокумбо, Александрос Самодуров, Динос Митоглу.