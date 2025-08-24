9

Греция определилась с составом на Евробаскет-2025

Греция подтвердила свой состав на предстоящий Евробаскет.

20-летний центровой Вангелис Зугрис стал последним игроком, отцепленным от состава сборной после товарищеского матча против Франции в воскресенье. 

Суперзвезда «Милуоки» Яннис Адетокумбо станет лидером греческой сборной на турнире, в команду также вошли оба его брата, Костас и Танасис. 

В состав команды также вошли несколько звезд Евролиги, таких как Костас Слукас, Динос Митоглу, Тайлер Дорси и Костас Папаниколау. 

Состав сборной Греции на Евробаскет-2025:

Костас Слукас, Димитриос Кацивелис, Вассилис Толиопулос, Тайлер Дорси, Яннулис Ларендзакис, Костас Папаниколау, Панайотис Калаицакис, Яннис Адетокумбо, Танасис Адетокумбо, Костас Адетокумбо, Александрос Самодуров, Динос Митоглу.

Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?1772 голоса
Сербиясборная Сербии
Германиясборная Германии
Франциясборная Франции
Литвасборная Литвы
Турциясборная Турции
Грециячемпионат Греции
Кто-то другойсборная Италии по баскетболу
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
logoсборная Греции
Эвангелос Зугрис
logoЯннис Адетокумбо
logoЕвробаскет-2025
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Товарищеский матч. Франция обыграла Грецию в Афинах
2вчера, 19:46
Финляндия – лучшая из хозяек, Словению ждет провал. Что говорят эксперты перед Евробаскетом-2025
823 августа, 19:50Трибуна
Яннис Адетокумбо подарил свои кроссовки всем членам сборной Греции
23 августа, 18:37
Танасис Адетокумбо и Эвангелос Зугрис борются за последнее место в сборной Греции
23 августа, 13:57
Главные новости
Яннис Адетокумбо вколотил «мельницу» в быстром отрыве
2сегодня, 08:06Видео
«Атланта» хочет увидеть дальнейшее развитие связки Трэя Янга и Джейлена Джонсона
1сегодня, 07:46
Передача из-за спины Брэндина Подземски стала лучшей в сезоне-2024/25
15сегодня, 07:20Видео
Ожидается, что Пи Джей Вашингтон продлит контракт с «Далласом»
4сегодня, 07:00
Надир Ифи заменит травмированного Мэттью Стразеля в составе сборной Франции
1сегодня, 06:37
«Сакраменто» больше не ведет переговоры по обмену Малика Монка, но сохраняет интерес к Расселлу Уэстбруку
сегодня, 06:18
Нафиса Коллиер вернулась после травмы и набрала 32 очка в игре с «Индианой»
сегодня, 06:01Видео
Бросок под сирену Ннеки Огвумике принес «Сиэтлу» победу над «Вашингтоном»
сегодня, 05:38Видео
Мария Клюндикова набрала 13 очков за 13,5 минуты и помогла «Миннесоте» победить «Индиану»
3сегодня, 05:18Видео
Форвард «Сан-Антонио» Дэвид Джонс-Гарсия несколько раз ударил соперников по лицу в послематчевой драке на чемпионате Америки
1сегодня, 04:53Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Скип Бэйлесс – Леброну Джеймсу: «Не лучше ли тебе поработать над штрафными бросками, вместо просмотра гольфа?»
557 минут назад
Джейсон Тейтум сменил прическу и заплел брейды
4сегодня, 08:46Фото
Мэтт Томас подписал контракт с «Гранадой»
вчера, 20:22
Энджел Риз: «Согласна быть тем, кого ненавидят, в конечном итоге я развиваю женский баскетбол»
вчера, 19:09
«Хапоэль Тель-Авив» подписал контракт с Бориславом Младеновым
вчера, 18:47
Дмитрий Узинский: «Главная отличительная черта «Зенита» – неуступчивость»
вчера, 17:53
Жарко Паспаль: «Не знаю, кто может остановить Сербию на пути к золоту»
3вчера, 16:38
«Црвена Звезда» рассталась с Лукой Митровичем
вчера, 15:00
Дмитрий Узинский: «Уже увидел, что Санкт-Петербург живет «Зенитом»
вчера, 13:50
Тайриз Халибертон: «Команда уже объявила, что я не сыграю в этом сезоне, так что я никуда не тороплюсь. Главное – восстановиться на 100%»
3вчера, 11:42