Греция определилась с составом на Евробаскет-2025
Греция подтвердила свой состав на предстоящий Евробаскет.
20-летний центровой Вангелис Зугрис стал последним игроком, отцепленным от состава сборной после товарищеского матча против Франции в воскресенье.
Суперзвезда «Милуоки» Яннис Адетокумбо станет лидером греческой сборной на турнире, в команду также вошли оба его брата, Костас и Танасис.
В состав команды также вошли несколько звезд Евролиги, таких как Костас Слукас, Динос Митоглу, Тайлер Дорси и Костас Папаниколау.
Состав сборной Греции на Евробаскет-2025:
Костас Слукас, Димитриос Кацивелис, Вассилис Толиопулос, Тайлер Дорси, Яннулис Ларендзакис, Костас Папаниколау, Панайотис Калаицакис, Яннис Адетокумбо, Танасис Адетокумбо, Костас Адетокумбо, Александрос Самодуров, Динос Митоглу.
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?1772 голоса
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
