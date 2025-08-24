Товарищеский матч. Греция встречается с Францией

Сегодня пройдет один товарищеский матч между национальными командами.

Сборная Франции сыграет с Грецией. Ожидается, что весь состав греков, включая Янниса Адетокумбо, примет участие в матче. Товарищеский матч Греция – Франция 24 августа. 20.00 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.