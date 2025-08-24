Товарищеский матч. Греция встречается с Францией
Сегодня пройдет один товарищеский матч между национальными командами.
Сборная Франции сыграет с Грецией. Ожидается, что весь состав греков, включая Янниса Адетокумбо, примет участие в матче.
Товарищеский матч
Греция – Франция
24 августа. 20.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?1320 голосов
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
