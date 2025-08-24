Live
Товарищеский матч. Греция встречается с Францией

Сегодня пройдет один товарищеский матч между национальными командами.

Сборная Франции сыграет с Грецией. Ожидается, что весь состав греков, включая Янниса Адетокумбо, примет участие в матче.

Товарищеский матч

Греция – Франция

24 августа. 20.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?1320 голосов
Сербиясборная Сербии
Германиясборная Германии
Франциясборная Франции
Литвасборная Литвы
Турциясборная Турции
Грециячемпионат Греции
Кто-то другойсборная Италии по баскетболу
Опубликовал: Сергей Белозерцев
