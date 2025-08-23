Танасис Адетокумбо и Эвангелос Зугрис борются за последнее место в сборной Греции

В составе сборной Греции осталось одно неопределенное место.

После отчисления Никоса Хугаза и Насоса Базинаса в предварительном составе сборной Греции на Евробаскет-2025 осталось 13 игроков.

Это Костас Слукас, Димитриос Кацивелис, Вассилис Толиопулос, Тайлер Дорси, Яннулис Ларендзакис, Костас Папаниколау, Панайотис Калаицакис, Яннис Адетокумбо, Танасис Адетокумбо , Костас Адетокумбо, Александрос Самодуров, Динос Митоглу и Эвангелос Зугрис .

Борьба за 12-е место идет между Танасисом Адетокумбо и 20-летним центровым Эвангелосом Зугрисом, который в следующем сезоне будет играть за университет Луисвилл.

Александрос Самодуров , который избежал травмы в матче против Италии, как ожидается, останется в составе благодаря своей игре в товарищеских матчах.

Ожидается, что итоговый состав будет объявлен Вассилисом Спанулисом после игры с Францией.