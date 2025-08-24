Афробаскет-2025. Ангола разгромила в финале Мали и стала чемпионом Африки, Сенегал обыграл Камерун в матче за бронзу
Сегодня завершился чемпионат Африки 2025 года.
В финале Ангола разгромила Мали. Сенегал взял верх над Камеруном в матче за 3-е место.
Чемпионат Африки
Ангола
Матч за 3-е место
Камерун – Сенегал – 72:98 (14:28, 12:19, 22:31, 24:20)
КАМЕРУН: Байехе (18), Хилл (15 + 6 подборов + 6 передач + 4 перехвата).
СЕНЕГАЛ: Буасси (40 + 5 подборов + 7 передач + 3 перехвата), Бадио (18).
24 августа. 18.00
Финал
Ангола – Мали – 70:43 (14:10, 18:10, 19:11, 19:12)
АНГОЛА: Дундао (16 + 5 передач + 3 перехвата), Мигель (12).
МАЛИ: Кануте (14 + 8 подборов), Диарра (11 + 4 перехвата + 4 блок-шота).
24 августа. 21.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?1504 голоса
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости