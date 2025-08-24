  • Спортс
Афробаскет-2025. Ангола разгромила в финале Мали и стала чемпионом Африки, Сенегал обыграл Камерун в матче за бронзу

Сегодня завершился чемпионат Африки 2025 года.

В финале Ангола разгромила Мали. Сенегал взял верх над Камеруном в матче за 3-е место.

Чемпионат Африки

Ангола

Матч за 3-е место

Камерун – Сенегал – 72:98  (14:28, 12:19, 22:31, 24:20)

КАМЕРУН: Байехе (18), Хилл (15 + 6 подборов + 6 передач + 4 перехвата).

СЕНЕГАЛ: Буасси (40 + 5 подборов + 7 передач + 3 перехвата), Бадио (18).

24 августа. 18.00

Финал

Ангола – Мали – 70:43  (14:10, 18:10, 19:11, 19:12)

АНГОЛА: Дундао (16 + 5 передач + 3 перехвата), Мигель (12).

МАЛИ: Кануте (14 + 8 подборов), Диарра (11 + 4 перехвата + 4 блок-шота).

24 августа. 21.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

