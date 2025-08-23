ЧЕ-2025. Девушки (U16). Финал. Словения встретится с Испанией
Сегодня пройдет финальный матч чемпионата Европы (U16).
Сборные Испании и Словении разыграют между собой титул чемпиона Европы.
Питешти, Румыния
Девушки (U16)
Финал
Испания – Словения
23 августа. 20:30
За 3-е место
Латвия – Германия
23 августа. 18:00
За 5-6 места
Италия – Сербия – 66:70 (11:9, 19:19, 22:21, 14:21)
23 августа. 15:30
За 7-8 места
Франция – Польша – 64:52 (23:12, 19:13, 13:11, 9:16)
23 августа. 13:00
За 9-10 места
Венгрия – Румыния
23 августа. 18:00
За 11-12 места
Хорватия – Израиль – 61:86 (15:30, 18:16, 19:17, 9:23)
23 августа. 15:30
За 13-14 места
Чехия – Великобритания – 69:60 (13:14, 18:14, 17:19, 21:13)
23 августа. 13:00
За 15-16 места
Бельгия – Финляндия – 64:60 (9:14, 13:12, 15:16, 27:18)
23 августа. 10:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Сергей Белозерцев
