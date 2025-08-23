Live
ЧЕ-2025. Девушки (U16). Финал. Словения встретится с Испанией

Сегодня пройдет финальный матч чемпионата Европы (U16).

Сборные Испании и Словении разыграют между собой титул чемпиона Европы.

Чемпионат Европы

Питешти, Румыния

Девушки (U16)

Финал

Испания – Словения

23 августа. 20:30

За 3-е место

Латвия – Германия

23 августа. 18:00

За 5-6 места

Италия – Сербия – 66:70 (11:9, 19:19, 22:21, 14:21)

23 августа. 15:30

За 7-8 места

Франция – Польша – 64:52 (23:12, 19:13, 13:11, 9:16)

23 августа. 13:00

За 9-10 места

Венгрия – Румыния

23 августа. 18:00

За 11-12 места

Хорватия – Израиль – 61:86 (15:30, 18:16, 19:17, 9:23)

23 августа. 15:30

За 13-14 места

Чехия – Великобритания – 69:60 (13:14, 18:14, 17:19, 21:13)

23 августа. 13:00

За 15-16 места

Бельгия – Финляндия – 64:60 (9:14, 13:12, 15:16, 27:18)

23 августа. 10:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?424 голоса
Сербиясборная Сербии
Германиясборная Германии
Франциясборная Франции
Литвасборная Литвы
Турциясборная Турции
Грециячемпионат Греции
Кто-то другойсборная Италии по баскетболу
Опубликовал: Сергей Белозерцев
результаты
logoкадетская сборная Германии жен
logoкадетская сборная Латвии жен
кадетский ЧЕ-2025 жен
logoкадетская сборная Испании жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
