Женская НБА. «Миннесота» примет «Индиану», «Сиэтл» сыграет с «Вашингтоном» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут три матча.
«Индиана» (19-17) встретится с «Миннесотой» (29-7), «Вашингтон» (16-21) примет «Сиэтл» (19-18).
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Вашингтон – Сиэтл
24 августа. 22.00
Даллас – Голден Стэйт
24 августа. 23.00
Миннесота – Индиана
25 августа. 2.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?1320 голосов
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
