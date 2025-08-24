0

Дмитрий Узинский: «Главная отличительная черта «Зенита» – неуступчивость»

Дмитрий Узинский рассказал о матчах «Локо» против «Зенита» в прошлом сезоне.

- Прошедшей весной вы часто играли с «Зенитом». Что вам запомнилось из мартовского матча регулярного чемпионата и полуфинала плей-офф?

– Было видно и понятно, что «Зенит» – неуступчивая команда. Нельзя расслабляться в матчах с таким соперником. А уж в Петербурге при своих болельщиках «Зенит» еще сильнее. В Краснодаре мы справлялись с «Зенитом», а вот в Петербурге у нас не получилось зацепить хотя бы одну игру. Интересная серия. Главная отличительная черта «Зенита» – неуступчивость.

- Вы верили, что способны переиграть «Зенит» в седьмом матче в Петербурге?

– Да, мы ехали на ту игру с верой в свои силы. Хотелось переломить эту серию и выиграть на выезде, но не удалось. После таких серий всегда сложно играть дальше. Вы видели, что у УНИКСа было больше времени на восстановление и подготовку, а у нас было опустошение после игр с «Зенитом». Боролись до конца в играх за «бронзу», но не получилось.

- Следили за финальной серией?

– Да, конечно. Интересно было наблюдать такой красивый баскетбол. Временами команды в финале играли действительно красиво, – сказал новобранец «Зенита».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Зенита»
logoЗенит
logoЕдиная лига ВТБ
Дмитрий Узинский
logoЛокомотив-Кубань
