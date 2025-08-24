Шакил О′Нил согласился на боксерский поединок с известным телохранителем Чарльзом Олстоном
Шакил О’Нил готовится к боксерскому поединку.
Четырехкратный чемпион НБА Шакил О’Нил согласился на боксерский поединок, сообщает League Alerts.
Его соперником станет Чарльз «Чарли Мак» Олстон – легенда музыкальной индустрии из Филадельфии и бывший телохранитель Уилла Смита.
53-летний О’Нил завершил спортивную карьеру в 2011 году.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница League Alerts в соцсети X
