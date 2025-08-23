Товарищеские матчи. Германия сыграет с Испанией, Турция встретится с Черногорией
Сегодня пройдут три товарищеских матча между национальными командами.
Сборная Испании встретится с немцами, Черногория сыграет с турками.
Товарищеские матчи
Германия – Испания
23 августа. 20.00
Турция – Черногория
23 августа. 20.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
