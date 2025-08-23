0

Товарищеские матчи. Германия сыграет с Испанией, Турция встретится с Черногорией

Сегодня пройдут три товарищеских матча между национальными командами.

Сборная Испании встретится с немцами, Черногория сыграет с турками.

Товарищеские матчи

Германия – Испания

23 августа. 20.00

Турция – Черногория

23 августа. 20.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
товарищеские матчи
результаты
logoсборная Германии
logoсборная Турции
logoсборная Испании
logoсборная Черногории
