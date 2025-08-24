Алперен Шенгюн дважды эффектно вколотил сверху, играючи уходя от Зорана Николича
Турецкий центровой устроил небольшое шоу.
Алперен Шенгюн украсил товарищеский матч между сборными Турции и Черногории своими данками. В двух атаках подряд звездный игрок «Хьюстона» легко уходил из-под опеки резервного центрового черногорцев Зорана Николича и завершал дело бросками сверху.
Турция обыграла Черногорию (96:85), а Шенгюн записал на свой счет 26 очков, 11 подборов, 3 передачи, 4 перехвата и 1 блок-шот.
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?1320 голосов
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
