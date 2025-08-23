Эргин Атаман: «Цель сборной Турции на Евробаскете – медаль»
Главный тренер сборной Турции озвучил задачу команды на предстоящем Евробаскете.
«За 90 лет наша сборная никогда не выигрывала медали, за исключением домашнего турнира в 2001 году. Другими словами, турецкая команда выиграла всего одну медаль за 90 лет. Наша задача на чемпионате Европы – добыть вторую», – сказал Атаман.
Сборная Турции проведет групповой этап Евробаскета в Риге вместе с командами Сербии, Латвии, Чехии, Эстонии и Португалии.
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?742 голоса
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Кончев
Источник: Страница Eurohoops в соцсети X
