Эргин Атаман: «Цель сборной Турции на Евробаскете – медаль»

Главный тренер сборной Турции озвучил задачу команды на предстоящем Евробаскете.

«За 90 лет наша сборная никогда не выигрывала медали, за исключением домашнего турнира в 2001 году. Другими словами, турецкая команда выиграла всего одну медаль за 90 лет. Наша задача на чемпионате Европы – добыть вторую», – сказал Атаман.

Сборная Турции проведет групповой этап Евробаскета в Риге вместе с командами Сербии, Латвии, Чехии, Эстонии и Португалии.