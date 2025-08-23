1

Эргин Атаман: «Цель сборной Турции на Евробаскете – медаль»

Главный тренер сборной Турции озвучил задачу команды на предстоящем Евробаскете.

«За 90 лет наша сборная никогда не выигрывала медали, за исключением домашнего турнира в 2001 году. Другими словами, турецкая команда выиграла всего одну медаль за 90 лет. Наша задача на чемпионате Европы – добыть вторую», – сказал Атаман.

Сборная Турции проведет групповой этап Евробаскета в Риге вместе с командами Сербии, Латвии, Чехии, Эстонии и Португалии.

Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?742 голоса
Сербиясборная Сербии
Германиясборная Германии
Франциясборная Франции
Литвасборная Литвы
Турциясборная Турции
Грециячемпионат Греции
Кто-то другойсборная Италии по баскетболу
Опубликовал: Александр Кончев
Источник: Страница Eurohoops в соцсети X
