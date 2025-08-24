Заккари Рисаше: «Цель сборной Франции – выиграть Евробаскет»
Заккари Рисаше заявил, что цель Франции на Евробаскете – завоевать золото.
«Думаю, у нас хорошие шансы. Мы хорошо сыгрались, нам нравится играть друг с другом, и это самое главное. Мы сосредоточены на своей игре и на том, чтобы стать лучшей версией нашей команды.
Мы знаем, что это серьезный вызов, но наша цель – выиграть Евробаскет. Мы очень много работали последние два месяца, и у нас фантастическая команда, полная талантов и замечательных людей. Теперь нам просто нужно выложиться по полной», – сказал форвард сборной Франции и «Атланты».
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?1504 голоса
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Athletiko.gr
