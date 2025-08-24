Заккари Рисаше: «Цель сборной Франции – выиграть Евробаскет»

Заккари Рисаше заявил, что цель Франции на Евробаскете – завоевать золото.

«Думаю, у нас хорошие шансы. Мы хорошо сыгрались, нам нравится играть друг с другом, и это самое главное. Мы сосредоточены на своей игре и на том, чтобы стать лучшей версией нашей команды.

Мы знаем, что это серьезный вызов, но наша цель – выиграть Евробаскет. Мы очень много работали последние два месяца, и у нас фантастическая команда, полная талантов и замечательных людей. Теперь нам просто нужно выложиться по полной», – сказал форвард сборной Франции и «Атланты».