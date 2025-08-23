0

Дирк Новицки предсказал награду MVP для Денниса Шредера и победу Германии на Евробаскете

Новицки и другие звезды составили свои прогнозы на чемпионат Европы.

ФИБА попросила бывших и действующих баскетболистов (и не только) предсказать исход Евробаскета-2025, а также будущего обладателя звания MVP турнира.

Дирк Новицки считает, что в финале Германия обыграет Сербию, «бронзу» получит Греция, а самым ценным игроком станет Деннис Шредер.

Руди Фернандес предсказал победу Сербии над Германией в решающем матче, MVP – Никола Йокич. Сборной Испании Фернандес предрек 3-е место.

Прогноз Владе Диваца совпал с предсказанием Фернандеса за исключением того, что на 3-ю строчку он поставил Италию.

Майк Джеймс считает, что в финале Сербия обыграет Францию, «бронзу» получит Греция, а MVP – Йокич.

Топ-3 актера Омара Си выглядит так: 1 – Сербия, 2 – Германия, 3 – Греция. Самый ценный игрок – опять же Йокич.

Предсказание Горана Драгича полностью совпадает с мнением Си.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт ФИБА
