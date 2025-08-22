10 из 15 опрошенных ФИБА экспертов назвали Сербию фаворитом Евробаскета-2025
ФИБА провела опрос.
Федерация спросила 15 экспертов из нынешних и бывших игроков и нескольких знаменитостей, кого они считают фаворитами Евробаскета-2025.
10 голосов были отданы за Сербию. 2 – за Францию. По голосу от своих граждан получили Польша, Турция и Германия, которую выбрал Дирк Новицки.
Никола Йокич стал главным фаворитом на звание MVP, получив 9 голосов. Луку Дончича назвали 2 человека. По голосу получили Яннис Адетокумбо, Алперен Шенгюн, Деннис Шредер и Заккари Рисаше.
Среди экспертов – Дирк Новицки, Владе Дивац, Эмма Мессеман, Майк Джеймс, Руди Фернандес, Горан Драгич и Панайотис Яннакис.
Какой бросок для вас важнейший в XXI веке?3602 голоса
Рэя Аллена
Кавая Ленарда
Кайри Ирвинга
Дерека Фишера
Какой-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт ФИБА
