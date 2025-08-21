Джейк Фишер: «Кингз» – единственный вариант для Расселла Уэстбрука, если он вообще будет в НБА в следующем сезоне»

Джейк Фишер пессимистично оценивает положение Расселла Уэстбрука.

«Нужно посмотреть, какие шаги еще может предпринять «Сакраменто», после которых он сможет подумать о подписании Уэстбрука. Это единственный реальный вариант для игрока. Если он вообще будет в НБА в следующем сезоне», – поделился инсайдер.

У «Кингз» в данный момент полностью заполненный ростер.