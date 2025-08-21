Джейк Фишер: «Кингз» – единственный вариант для Расселла Уэстбрука, если он вообще будет в НБА в следующем сезоне»
Джейк Фишер пессимистично оценивает положение Расселла Уэстбрука.
«Нужно посмотреть, какие шаги еще может предпринять «Сакраменто», после которых он сможет подумать о подписании Уэстбрука. Это единственный реальный вариант для игрока. Если он вообще будет в НБА в следующем сезоне», – поделился инсайдер.
У «Кингз» в данный момент полностью заполненный ростер.
Какой бросок для вас важнейший в XXI веке?2643 голоса
Рэя Аллена
Кавая Ленарда
Кайри Ирвинга
Дерека Фишера
Какой-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Bleacher Report
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости