Айиша Карри: «Не знала, что Стеф в итоге будет играть в баскетбол. Он говорил, что хочет быть школьным тренером»

Жена лидера «Уорриорс» поведала, что тот не рассчитывал стать суперзвездой НБА.

«Я также всегда думала... я не знала, что он в итоге будет играть в баскетбол профессионально. Он говорил, что хочет быть школьным тренером. А я думала, что это я буду той самой девушкой, которая всего добьется», – с улыбкой рассказала бизнесвумен, шеф-повар, ресторатор и актриса.

Стефен Карри познакомился со своей женой в 14 лет, в церкви. Они общались эпизодически, в основном по телефону – родители Айиши запрещали ей встречаться с кем-либо до выпуска из школы. В 20 они случайно встретились в Лос-Анджелесе, куда Карри приехал на церемонию ESPY, уже будучи звездой Дэвидсона.

Айиша в 17 лет окончила школу и поступила в канадский университет Arts York, пытаясь стать актрисой – к тому моменту она уже снялась в нескольких эпизодических ролях в диснеевских фильмах. Встречаться они начали с 2008-го.