«Хорст дал ясно понять, что они не будут этого делать». Генменеджер «Хьюстона» опроверг слухи о переходе Янниса Адетокумбо

Рафаэль Стоун назвал ложными разговоры, появившиеся несколько недель назад.

В начале межсезонья ходили слухи о том, что звезда «Милуоки» Яннис Адетокумбо может стать потенциальной целью для «Хьюстона ».

В эфире хьюстонского филиала ESPN Radio генменеджера «Рокетс» Рафаэля Стоуна спросили, были ли те ранние разговоры хоть чем-то обоснованы. Чтобы не называть имен, ведущий спросил о слухах, касающихся «большого человека из Греции в Милуоки », поскольку сотрудникам НБА не положено напрямую комментировать возможный трансферный статус игроков, находящихся под контрактом с другими командами.

«Нет. Я хорошо общаюсь с Джоном Хорстом (генеральным менеджером «Бакс»), он мне очень нравится. Джон очень четко дал понять, что они не будут этого делать. Так что на этом все и закончилось», – сказал Стоун.